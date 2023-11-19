انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي للأئمة والواعظات بالإسكندرية الخميس

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أنه في إطار الدور الدعوي والتثقيفي المتميز الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تنطلق فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي، للأئمة والواعظات، بالإسكندرية الخميس المقبل 23 نوفمبر 2023، ويستمر حتى السبت 25 نوفمبر 2023، إذ يتضمن البرنامج جوانب علمية وثقافية، وزيارات ميدانية.

تثقيف ديني

قال سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الهدف من إقامة معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي للائمة والواعظات، هو رفع المستوى الفكري والثقافي لديهم وإعطائهم جرعات مكثفة من المعلومات الدينية، وتثقيفهم دينياً للتجهيز للتعامل مع الجمهور واستطاعتهم الرد على مختلف الأسئلة التي ستعرض عليهم من مرتادي المساجد والمصلين وإعدادهم الإعداد الجيد لنشر الفكر الإسلامي الوسطي وصحيح الدين.

نشر صحيح الدين

وأشار «عبد الرازق» إلى أن مديرية أوقاف الإسكندرية أعدت للائمة والواعظات خلال أيام المعسكر الثلاثة زيارات ميدانية للمساجد الكبرى والمزارات السياحية والأثرية وتنمية قدراتهم الفكرية في مختلف المجالات والأنشطة الثقافية والعلمية والاجتماعية لإعداد إمام وواعظ على أعلى مستوى ثقافي وفكري، وذلك لمواجهة الفكر المتطرف والمنحرف ونشر الإسلام الوسطي وصحيح الدين.