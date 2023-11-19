عضو بيت العائلة بكفر الشيخ: الرئيس السيسي صاحب ملحمة وطنية وصنع المعجزات

قال القمص باكوس أسعد، كاهن كنيسة البابا كيرلس وماري مينا، وعضو بيت العائلة في محافظة كفر الشيخ، إن الرئيس السيسي صاحب ملحمة وطنية، للحفاظ على وحدة هذا الوطن، وحماية أرضه من كل عدو، هو أمر ليس بالسهل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، بنى وعمر في مختلف ربوع محافظات مصر، مشروعات كبيرة وضخمة لا يستوعبها إلا كل مصري مخلص.

وحدتنا الوطنية صمام أمان

وأضاف القمص «باكوس»، خلال مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسي، بالانتخابات الرئاسية، والتي سوف تجري مطلع الشهر المقبل، وذلك بأرض المطار، بمدينة كفر الشيخ، في كفر الشيخ، أن وحدتنا قوة لا يمكن كسرها ابدا وتخيف أعداء مصر ، ولن يكون غير وحدتنا طيلة العمر.

شعورنا بالأمان أمر جلل

وأضاف أن شعورنا بالأمن والأمان أمر جلل وعظيم، لا يمكن أن يقدر بمال، لافتاً إلى أن ما قام به الرئيس السيسي، من أجل وطنه وشعبه مصر، أمر وأضح ويعرفه ملايين البشر من الشعب المصري، ولذلك جاء وقت المساندة والدعم، لرد المعروف، والذي يستوجب مشاركة فاعلة خلال الانتخابات المقبلة لرفعة مصرنا الغالية.