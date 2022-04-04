أروى.. حفيدة عبدالمنعم إبراهيم فنانة بالوراثة: نفسي أبقى دكتورة وممثلة

وكأنها ورثت الموهبة عن جدها الفنان القدير عبدالمنعم إبراهيم، تخطف قلوب الجميع قبل أنظارهم بخفة ظلها، فهي من عائلة فنية، لذا تتمنى أن تصبح ممثلة نظرًا لعشقها وحبها الشديد لجدها.

أروى أحمد الشناوي، عمرها 8 سنوات من مواليد محافظة الجيزة، تهوى تقليد حركات جدها عبدالمنعم إبراهيم، منذ صغرها، كما اعتادت على تقليد جدتها وهي تصلي وتمارس كافة أمور يومها، وهو ما أوضحته والدتها خلال حديثها مع «الوطن»، قائلة: «من صِغرها تُحب تقلد جدتها وهي نايمة .. وهي بتمشي وكمان بتحب تقلد جدو عبدالمنعم أوي».

دور مديرة المدرسة في اكتشافها

كان لمديرة مدرستها دورًا بارزًا في اكتشافها ودعمها بأسلوب قوي عبر توجيه المدرسين القائمين على نشاط التمثيل في المدرسة، لضمها لفريق التمثيل: «المديرة كانت بتدعمها جدًا ومنحتها الفرصة على نطاق المدرسة علشان تمثل».

«أروى»، أحد أهم الركائز الرئيسية في فرقة التمثيل بالمدرسة، وفقا لوالدتها: «المدرسة كانت داخلة مسابقة أعياد الطفولة وكسبتها بمجهودها، ولجنة التحكيم أشادت بيها جدًا ونصحوني إني أهتم بيها وأنمي مهاراتها علشان تبقى ممثلة قوية في المستقبل».

حبها الشديد للفنان محمد صبحي

«أروى»، صاحبة رؤية فنية قوية، فهي لا تحب سوى عمالقة الفن، ففي المرتبة الثانية بالنسبة لقدوتها بعد جدها عبدالمنعم إبراهيم، يأتي الفنان محمد صبحي: «بحب محمد صبحي أوي ومرة قابلته في عرض مسرحية وروحت له وقولت له أنا حفيدة عبدالمنعم إبراهيم، كان فرحان خالص وقالي هخليكي معايا في المسرحيات اللي هعملها الفترة اللي جاية».

وعلى الرغم من أنها ترغب في أن تصبح ممثلة في يوم ما، إلا أن «أروى»، لا ترغب في الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية أو معهد السينما، فهي تريد أن تحصل على شهادة مختلفة بجانب عملها في التمثيل: «نفسي أبقا دكتورة زي عمو يحيي الفخراني وممثله زيه»، مشيرة إلى أنها ستصبح في المستقبل فنانة شاملة لأنها تحب التمثيل والغناء الاستعراض.

أروى بطلة كاراتيه

ومن أبرز الرياضات التي تعشقها الطفلة أروى، ممارسة لعبة الكاراتيه، فهي لاعبة لنادي الصيد بالدقي وحاصلة على بطولات ولكن على نطاق محافظة الجيزة فقط نظرًا لصغر سنها وعدم وصولها للسن القانونية لكي تتأهل لبطولات على مستوى الجمهورية.