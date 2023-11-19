حفيدة عبدالمنعم إبراهيم: تلقيبه بـ«شارلي شابلن العرب» مصدر فخر لي

قالت الفنانة مريم صبري عبدالمنعم، حفيدة الفنان عبدالمنعم إبراهيم، إن أكثر جملة تأتي على ذهنها دائما عن جدها بأنه كان يلقب بـ«شارلي شابلن العرب»، معتبرة أن هذه الجملة مصدر فخر لها.

«فتافيت السكر» أحب أعماله إليها

وأضافت «عبدالمنعم»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport fm»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار: «عرفت إن جدي كان دايما يفرق بين الخروج والسهرات والصحاب وما بين البيت، البيت مقفول على ولاده وأهله ومش بيعمل الاختلاط بينهم».

ولفتت إلى أن الأعمال التي تحبها لجدها الفنان عبدالمنعم إبراهيم دوره في مسلسل «أولاد آدم»، إذ تأثرت به كثيرا، بجانب دوره في فيلم «فتافيت السكر» و«طاقية الإخفا».