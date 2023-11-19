هاني محمود يكشف كواليس فترة توليه وزارة الاتصالات في حكومة الإخوان

استعاد الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، كواليس فترة توليه وزارة الاتصالات في حكومة الإخوان، قائلًا إنه عندما طلبوا منه مقابلة هشام قنديل كان يقرر أنه لن يقبل المنصب، «قلت له لا أعتقد أنني سأكون مناسبًا بسبب ثقافة الإخوان، وهو رد وقال لي إحنا عاوزين أحسن واحد في كل مجال».

الدكتور كمال الجنزوري تدخل لقبول الوزارة

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «تواصل معي الدكتور كمال الجنزوري وقال لي ليه بترفض الوزارة ولازم تقف جنب البلد، وبالفعل بعدها قبلت الوزارة، وتاني يوم على طول كنا في رمضان وكلمني هشام قنديل ليسألني عن رأيي قولت له خلاص أنا موافق».

وقال مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إنه كان لديه أمل في وجود إصلاحات أثناء تلك الفترة من أجل مصلحة البلد «ولم يكن لدي توجه ضد الإخوان في تلك الفترة، وبدأنا العمل في 2012».