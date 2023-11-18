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استشهاد 4 صحفيين في غزة اليوم.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال عيون الحقيقة

كتب:

منى السعيد
11:06 م | السبت 18 نوفمبر 2023
الشهيد المصور حسونة آسليم

الشهيد المصور حسونة آسليم

سقطت أوراق جديدة ممن يحكون مرارة الأحداث في قطاع غزة، ليصبح اليوم، حدادًا لبلاط صاحبة الجلالة، إذ ارتقى اليوم 4 صحفيين، إذ استشهد منذ قليل، الصحفي ساري منصور مدير وكالة القدس الاخبارية، وزميلة المصور حسونة اسليم، خلال قصف منازلهم في مخيم البريج، كذلك استشهد الصحفي مصطفى الصواف، والمصور منتصر الصواف، بسبب غارات عدوان الاحتلال اليوم.

استشهاد الزملين سآري منصور وحسونة آسليم

وكان الصحفي سآري منصور، كتب على صفحتة الشخصية قبل 6 ساعات من استشهادة «يوم جنوني بحجم الغارات والمجازر!»، ولم يكن يعلم أنه سيكون أحد ضحايا جنون قوات الاحتلال.

أما صديقه الذي استشهد أيضا في مخيم البريج، كتب على صفحته الشخصية، فقد نشر عده صور لصلاة الجنازة على مجموعة من شهداء غزة، مصحوبة بتعليق «Gaza» ليصبح هو أيضا واحد منهم.

غارات على مخيم البريج

وأفاد تليفزيون فلسطين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية، شنت غارات مكثفة على منزل في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، وقد ارتفع أعداد الشهداء إلى 15 شهيدا، وكثير من الإصابات.

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