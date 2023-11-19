«العمل» بجنوب سيناء تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الحريق وخطط الطوارئ

نظمت مديرية العمل في جنوب سيناء ندوة للتوعية بمخاطر الحريق وخطة الطوارئ وأهميتها وكيفيتها وتنفيذها والتدريب عليها، في جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ وطور سيناء.

جاء ذلك في إطار جهود المديرية في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين في قطاعات العمل، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل، بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال في مختلف المنشآت للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك توفير مناخ عمل آمن.

شارك في الندوة أحمد مصطفى وكيل المديرية، والمهندس عزالدين إبراهيم مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندسة آمال زكي مدير مكتب السلامة بطور سيناء، والمهندس حسام حسني مفتش مكتب شرم الشيخ، بحضور عادل حموده مدير عام الموارد البشرية بالجامعة ومسئول السلامة والصحة المهنية، وعدد من العاملين والطلاب.

أكد أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أنّ الندوة تأتي في إطار تنفيذ خطة المديرية نحو نشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية في المنشآت الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وقطاع التعليم، حرصًا منها على نشر الثقافة بين طلاب الجامعة والعاملين بها لحمايتهم من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطبيق أحكام القانون فيما يخص اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية بالمنشآت باعتبار المنشآت التعليمية من أكثر المنشآت كثافة من حيث الطلاب والمترددين.