ندوات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاع التعليم بشمال سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، بالمعهد الفني الصناعي في مدينة بئر العبد، بمشاركة 45 طالبا وطالبة وإداريا.

وتناولت الندوة أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

وأوضح محمد سالم عبد المالك، مدير مديرية العمل بشمال سيناء، في بيان، استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل.

اشتراطات الصحة المهنية ومواجهة الأزمات والكوارث

وحاضر في الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود من إدارة السلامة والصحة المهنية، والذي استعرض وشرح موضوعات لتأمين بيئة العمل تخص سلامة الطلاب وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وبمشاركة مدير المديرية، ومحمد فاروق الجمل وكيل المعهد.