«الأعلى للثقافة» يعلن بدء عمل لجان المجلس بعد إعادة تشكيلها

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بدء دورة عمل لجان المجلس، تنفيذا لقرار وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بإعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة مؤخرا.

وأعرب المجلس عبر «فيسبوك» عن أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع اللجان، من أجل مواصلة عمل ما حققه زملائهم في الدورات السابقة وخير ممثلين وسفراء لكل التخصصات في المجالات الثقافية المتعددة وجسر للتواصل وفتح المجال لجميع المثقفين للمشاركة في كل أعمال وفعاليات المجلس.

قرار جديد عن لجنة ثقافة القانون وحقوق الإنسان

وكانت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة،عقدت اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور خالد القاضي مقرر اللجنة، وبحضور جميع أعضاء اللجنة عدا عضوين اعتذرا لسفرهما خارج البلاد في مهام رسمية.

وطالبت اللجنة بتخصيص يوم للثقافة المصرية يعد بمثابة عيد لتكريم رموز الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بوصفهم القوى الناعمة للمجتمع المصري وواجهة مصر الحضارية أمام العالم .

وكانت وزيرة الثقافة بصفتها رئيس المجلس الأعلى للثقافة، قد اعتمدت التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها الـ 24 لجنة، لمدة عامين من تاريخ اعتماد القرار.

ويمكن معرفة تشكيل اللجان من خلال الاطلاع على الرابط التالي:

بالأسماء.. اعتماد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة