مقتل ضابط وجندي إسرائيليين خلال المعارك البرية في قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية، أعلنت مقتل ضابط وجندي إضافيين خلال المعارك البرية بغزة.

وفي وقت سابق، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن أي عمليات برية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة، ستؤدي إلى مقتل آلاف المدنيين، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال «تورك»، في بيان صدر من جنيف، إن الأحداث والعمليات العسكرية التي تحدث حتى الآن، تأتي بسبب احتلال يعود إلى 56 عامًا، وأطلق تحذيرًا من عواقب قد تكون «كارثية» لعملية برية واسعة النطاق لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واحتمال مقتل آلاف المدنيين الإضافيين.

المفوض الأممي: قصف البنية التحتية للاتصالات يعرض المدنيين لخطر جسيم

وأضاف المفوض الأممي، أن قصف البنية التحتية للاتصالات يعرض المدنيين لخطر جسيم، مشيرًا إلى أن مركبات الإسعاف وفرق الدفاع المدني لم تعد قادرة على تحديد مكان الجرحى، أو آلاف الأشخاص الذين يقدر أنهم ما زالوا تحت الأنقاض، كما لم يعد بإمكان المدنيين تلقي معلومات محدثة حول المكان الذي يمكنهم فيه الوصول إلى الإغاثة الإنسانية، والأماكن التي قد يكونون فيها أقل عرضة للخطر، موضحًا أنه لم يعد بإمكان العديد من الصحفيين الآن الإبلاغ عن الوضع.

وتابع: «فقدنا الاتصال بزملائنا في غزة الليلة الماضية، لقد تحمل زملاؤنا أيامًا وليال تحت القصف المتواصل لغزة، لقد فقدوا عائلاتهم وأصدقائهم ومنازلهم في الغارات التي أسفرت عن مقتل عدة آلاف في غضون ثلاثة أسابيع فقط، وتدمير أحياء كاملة في جميع أنحاء غزة»، مؤكدًا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة ولا يوجد مخرج.