حالة الطقس في شمال سيناء.. انخفاض الحرارة ورياح تصل إلى حد العاصفة

شهدت محافظة شمال سيناء في الساعات الأولى من صباح اليوم، رياح شديدة وصلت إلى حد العاصفة خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية بين المدن، فضلا عن انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من طقس سيئ يضرب محافظة شمال سيناء ومنطقة وسط سيناء، بالتزامن مع سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، مطالبة باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

طوارئ في منطقة القناة وسيناء

وشهدت منطقة القناة وسيناء اليوم، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع منخفض جوي يضرب محافظات مصر من المناطق الغربية حتى القاهرة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، إنّ المنطقة تشهد أمطارًا غزيرة على مناطق متفرقة ومختلفة على مدار اليوم، تمتد في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء ووسط سيناء.

تحذيرات للمواطنين أثناء الطقس السيئ

وحذرت المواطنين من الوقوف أسفل أعمدة الإنارة أو اللافتات الإعلانية والأشجار خلال الأمطار ونشاط الرياح، لعدم تعريض حياتهم للخطر، مناشدة بضرورة مراجعة صيانة السيارات قبل التحرك بها للسفر في أي من المحافظات، ومراجعة بطاريات السيارة والتأكد من عمل ماسحات الزجاج والإنارة بشكل جيد.