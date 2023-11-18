محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية

وصلت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى مطار العريش الدولي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة، وكان في استقبالها وفد رفيع المستوى برئاسة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

المحافظ يستعرض الجهود المصرية

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال المساعدات الخاصة بقطاع غزة وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش، وإيصالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء.

جولة رئيسية المفوضية بشمال سيناء

ومن المنتظر أن تقوم رئيسة المفوضية الأوروبية بجولة في محافظة شمال سيناء، وتفقد معبر رفح البري وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة.

لقاء رئيس المفوضية والرئيس السيسي

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أشادت بدور مصر في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدة رفضها التهجير القسري ضد الفلسطينيين، وذلك خلال لقاءها اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي.