محافظ شمال سيناء يستقبل مفتي الشيشان

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المفتي العام لدولة الشيشان صالح مجيف، وذلك عقب وصوله لمطار العريش.

جهود مصر لخدمة أهالي غزة

واستعرض محافظ شمال سيناء مع مفتي الديار الشيشانية الجهود التي تبذلها مصر لخدمة الأشقاء في قطاع غزة، وما تقوم بها على جميع النواحي في تقديم المساعدات والمساعي القوية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعودة للحوار والسلام العادل.

وقال المحافظ أثناء حديثه مع مفتي الديار في الشيشان، إن المساعدات تصل إلى العريش جوا من مطار العريش، أو بحرا عبر ميناء العريش، أو برا عن طريق «القنطرة - العريش»، ويتم تنظيمها وترتيبها وإرسالها إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والهلال الأحمر والتحالف الوطني.

المحافظ يرحب بجميع القادمين لمساعدة غزة

ورحب المحافظ بجميع الأشقاء والضيوف الذين يأتون من البلدان العربية والشقيقة والصديقة للاطمئنان على الأوضاع، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ومن جهة أخرى، أكدت العلاقات بديوان عام محافظة شمال سيناء، عبر بيان لها، أن مفتي الشيشان سيتوجه إلى القاهرة، فور الانتهاء من لقاء المحافظ.