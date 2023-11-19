تفاصيل برنامج تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة في المدارس.. 5 فئات مستهدفة

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد برنامج «تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب»، والذي يستهدف 5 فئات، وهي: «مديري المدارس، والمعلمين، والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية».

برنامج الوعي المجتمعي وقيم المواطنة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن برنامج الوعي المجتمعي وقيم المواطنة يتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن برنامج «الوعي المجتمعي وقيم المواطنة» لمدة 3 أيام، يبدأ اليوم وحتى الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023 من الساعة 11 ونصف صباحا حتى الساعة 3 و45 عصرا، ويجرى الاستعانة بالمدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

تنمية روح الولاء والانتماء

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية.

وأشارت الوزارة إلى اليوم الأول يتمثل في الوعي والمواطنة، واليوم الثاني في التربية الإيجابية، واليوم الثالث خطة عمل، وتعقد التدريبات فى قاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية بمراكز التدريب الرئيسة، ويجرى تقييم التدريب من خلال اختيار مواقف حياتية قبلي وبعدي ومشروع أدائي ختامي ومقياس الانتماء الوطني.