وزير التعليم من الشرقية: إطلاق برنامج لتعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً بقيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام

تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب وممارسة الحقوق والمواطنة

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث إن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم غداً إطلاق برنامج «تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب»، الذي يستهدف مديري المدارس، والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية ومعنى المواطنة وممارسة الحقوق فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

الاستفادة من المديرين الجدد من المعلمين الشباب الكفء

كما أكد الوزير على الدور الهام لمدير المدرسة في تطوير المدرسة، وبالتالي تطوير العملية التعليمية، موجهًا بتعظيم الاستفادة من المديرين الجدد من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين في إطار المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، والذين تم منحهم تدريبًا شاملًا لمدة 6 أشهر، منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، التي تمهد بدورها للقيام بالعمل في إدارة المدرسة، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على العديد من المحاور، وتنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق عام دراسي منضبط وآمن ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، ومن بينها مجموعات الدعم المدرسي، موجهًا بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتعظيم الاستفادة من هذه المجموعات.

تحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسي للطلاب

ولإتاحة الفرصة لتحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسي للطلاب، وجه الوزير بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة مجاناً على موقعها الرسمي، مضيفًاً أنه لإثراء عملية التعلم تم تزويد هذه المواد باختبارات على كل وحدة دراسية يقوم الطالب بحلها ويمكن تقييم أدائه من خلالها.

وتابع الوزير أن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية؛ لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات «مدرستنا»، ومنصات البث المباشر، موجهًا أيضا بأقصى درجات الاستفادة من فترات المشاهدة لقنوات «مدرستنا»، بالمدارس.

كما اطمأن الوزير على خطة المديرية التعليمية للاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تعقد في المحافظة بالنظام المعتاد كالعام الماضي وليس بنظام البوكليت، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بانتظام سير الامتحانات ومنع الغش.

ومن جانبه رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة مشيدًا بجهود الوزارة في الارتقاء بمنظومة التعليم ومتابعته المستمرة على مدى العام الدراسي لكل المحافظات، وتذليل أي عقبات من أجل الخروج بعام دراسي منضبط ومتميز، وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.