وزير التعليم يوجه بتعيين 350 مديرا ضمن مبادرة «1000 مدير مدرسة»

أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري الخاص بتعيين مديري المدراس من الشباب، خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لتعيين الشباب مديرين مدارس.

ونص الكتاب الدوري رقم 38 بتاريخ 15 نوفمبر 2023، موضحا أنه بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على مديري المديريات التعليمية كل في دائرة اختصاصه تكليف المعلمين المرفقة أسماؤهم وعددهم 350 معلما، أولهم، أحمد محمد السيد عبده العنتيلي، وآخرهم عبدالمطلب عبدالمطلب، الحاصلين على دبلوم القيادة التربوية والأمن القومي للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة بإحدى المدارس التي تقع في نطاق الإدارة التى يعمل بها لمدة عام.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم على كل مديري المديريات التعليمية كل فيما يخصه، تنفيذ ما جاء بالمادة الأولى من هذا الكتاب، مع موافاتنا بما يفيد تنفيذه في موعد غايته 5 ديسمبر المقبل.