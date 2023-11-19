رفع حالة الطوارئ في محافظات القناة تزامنا مع موجة الطقس السيئ

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه جرى رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وقال إنه جرى تحديد النقاط الأكثر تضررًا من تجمعات مياه الأمطار ونقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينها، وغرف العمليات المركزية والفرعية والتنسيق مع كل الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة.

وأضاف «عصمت» أنّ حالة الطوارئ تأتي بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية، مشيرًا إلى أنه تم رفعها إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الطقس أولًا بأول

وقال رئيس الشركة، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى في القطاعات والمناطق كافة على مستوى محافظات القناة، واتخاذ الاجراءات والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة.

وأضاف أنه جرى تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة الشكاوى الواردة كافة إلى الخط الساخن 125، على مدار 24 ساعة، لمواجهة التغيرات المناخية، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار.

استمرار تطهير شبكات الصرف الصحي

وتابع أنه تم إعداد خطة انتشار لسيارات ومعدات الشركة بمدن القناة، لتفادى أية أزمات أو مشكلات متوقعة، خاصة بمرفق الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة، مؤكدًا استمرار تطهير شبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع.