أمطار غزيرة تضرب سواحل ومدن كفر الشيخ.. وارتفاع حركة الأمواج

هطلت أمطار غزيرة على سواحل ومدن محافظة كفر الشيخ، كما تنشط حركة الرياح بشكل كبير على مدار الساعة، بينما تشهد حركة الأمواج في مياه البحر المتوسط ارتفاع تخطى حاجز الثلاثة أمتار، وهو الأمر الذي يؤثر على حركة الملاحة والصيد معا، داخل المسطح المائي لمياه البحر المتوسط، كما نوهت هيئة الأرصاد الجوية خلال طقس اليوم الأحد.

أمطار على مدار الساعة وطقس بارد

بينما يسود اليوم طقس بارد للغاية على جميع أرجاء محافظة كفر الشيخ، خاصة على سواحل البرلس في كفر الشيخ، وذلك جراء سقوط الأمطار الغزيرة منذ فجر اليوم الأحد، كما يسمع دوي البرق والرعد في السماء بشكل متقطع، وهو الأمر الذي يستوجب الحيطة والحذر من قبل المواطنين.

حالة الطقس المتوقعة في كفر الشيخ اليوم الأحد

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في محافظة كفر الشيخ، 23 مئوية للعظمى، و13 مئوية للصغرى، وسجلت نسبة الرطوبة 85%، و سرعة الرياح 13 كيلو /ساعة، والأمطار 92%.