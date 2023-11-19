حالة الطقس اليوم في المحافظات.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

تشهد حالة الطقس اليوم، اضطرابًا بسبب التأثر بمنخفض جوي قطبي عميق، يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا وغزيرة في بعض الأحيان، تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، ونشاط حركة الرياح، واضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم، في جميع المحافظات، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، فضلًا عن الظواهر الجوية المتوقعة، وخريطة أماكن سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وكشفت آخر صور للأقمار الصناعية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ضمن حالة الطقس اليوم، التي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة غزيرة أحيانًا، ورعدية في أحيان أخرى، ومن المتوقع أنّ تمتد لتشمل باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت.

ومن المقرر أنّ تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى اليوم، ومحافظات جنوب الوجه البحري، سقوط أمطار متوسطة ورعدية مع تقدم ساعات النهار، وتقل شدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد.

خريطة أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتأتي خريطة أماكن سقوط الأمطار اليوم كالآتي:

أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من العلمين والضبعة والإسكندرية، شمال محافظة البحيرة، وكفر الشيح، وتمتد إلى شمال محافظة الدقهلية، ودمياط وبورسعيد، بدايةً من الثانية مساءً.

أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على السلوم وأجزاء من مطروح، وجنوب محافظتي البحيرة، والدقهلية، والغربية والشرقية والمنوفية، تمتد مساءً إلى القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والسويس، بينما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظات الفيوم، وبني سويف، وجنوب سيناء، ومنطقة خليج السويس.

سيول محتملة على سيناء

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

ويصاحب المنخفض القطبي الجوي، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وسيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر، واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح 60 – 70 كم/س، وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار.