من هو عطا جابر ممثل منتخب فلسطين لكرة القدم بعد مطالب إسرائيلية لإسقاط جنسيته؟

على ستاد خالد بن محمد بمدينة الشارقة الإمارتية، لم يكن وقوف عطا جابر لاعب منتخب فلسطين في الصف رفقة زملاءه، وصوته يتعالى بالنشيد الوطني لبلاده مرتديا الشال الفلسطيني، مشهدا عاديا، في مباراة انتهت بالتعادل أمام نظيره اللبناني في تصفيات كأس العالم.

من هو عطا جابر الذي طالبت إسرائيل بإسقاط الجنسية عنه بعد تمثيل منتخب فلسطين؟

«يجب سحب الجنسية منه»، هكذا أثار اللاعب الجدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً وأنه يحمل جنسية مزدوجة الفلسطينية والإسرائيلية باعتباره من عرب 48، ما جعل تواجده في الوقفة التضامنية مع منتخب فلسطين ضد ما يحدث في غزة ولعبه تحت العلم الفلسطيني حديث العالم خلال الساعات الماضية، فمن هو عطا جابر؟.

كيف أثار عطا جابر موجة من الغضب داخل دولة الاحتلال بعد ظهوره بقميص منتخب فلسطين؟

- عطا جابر، هو لاعب كرة يبلغ من العمر 29 عاما، كان قائدا لمنتخب إسرائيل للشباب في الفترة ما بين 2015 حتى 2017، قبل أن يتحول لتمثيل منتخب فلسطين.

- أول ظهور لـ منتخب فلسطين بعد الحرب التي تشهدها غزة، في مواجهة منتخب لبنان في الجولة الأولى للمجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، لم يمر مرور الكرام، حيث كان بطل المشهد هو عطا جابر.

- اللاعب الذي وقف دقيقة حداد على روح شهداء غزة، وأظهر حماسا كبيرا خلال غناء النشيد الوطني الفلسطيني، نادت بعض الأصوات في إسرائيل بسحب الجنسية منه، ومنع لعبه مجددا داخل أندية إسرائيل التي كان هدافا لها على مدار سنوات، على رأسها نادي مكابي حيفا.