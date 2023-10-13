استشهاد بطل منتخب فلسطين للجودو ولاعب سلة في قصف إسرائيلي على غزة

استشهد لاعب نادي خدمات البريج لكرة السلة، باسم سعيد النباهين، ولاعب منتخب فلسطين الوطني للجودو، عبد الحافظ المبحوح، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

استشهاد بطل السلة سعيد النباهين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن اللجنة الأولمبية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الشهيد باسم سعيد النباهين، يعد من اللاعبين الذين تدرجوا مع فريق خدمات البريج من الفئات الناشئة، حتى الفريق الأول، وسبق وأن توّج معه بلقب دوري كرة السلة في المحافظات الجنوبية.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني للجودو، استشهاد لاعب منتخب فلسطين الوطني للجودو عبد الحافظ المبحوح، وذكرت مسيرة اللاعب وانتمائه الدائم للعبة وللمنتخب الوطني.

اللجنة الأولمبية تنعى الشهداء

ونعت اللجنة الأولمبية، اللاعبين النباهين والمبحوح، معزيةً ذوي الشهيدين وذوي الشهداء كافة الذين ارتقوا جراء العدوان على القطاع، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى، والسلامة لأهلنا في القطاع.

ولليوم السابع على التوالي تستمر قوات الاحتلال في عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة المٌحاصر وتسبب ذلك في استشهاد واصابة آلاف الفلسطنيين وهدم أحياء كاملة على ساكنيها في قطاع غزة بالاضافة لقطع المياة والكهرباء عن القطاع وقصف سيارات الاسعاف والمستشفيات.