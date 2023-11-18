أستاذ علوم سياسية: أوروبا سجلت حضورها نظريا في قضية فلسطين

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل إدارة قطاع غزة، قبل توقف العمليات العسكرية، ولكن هناك سيناريوهات مختلفة.

المخطط الإسرائيلي هو التواجد في قطاع غزة

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية «هبة جلال»، على قناة «المحور»، أن الأوروبيين سجلوا حضورا نظريا، مرتبط بإعادة تأهيل القطاع، ولكن المخطط الإسرائيلي هو التواجد في قطاع غزة، وكل السيناريوهات تؤكد بقاء الجانب الإسرائيلي لبعض الوقت، وهناك أهداف معلنة حول تغيير بيئة القطاع وعدم وجود أي تهديدات وتحديات من القطاع لإسرائيل.

إسرائيل تخطط للتواجد في غزة لبعض الوقت

وأشار إلى أن إسرائيل تخطط للتواجد في غزة لبعض الوقت، وعودة رمزية للسلطة الفلسطينية في المناطق التي سيتم تحديها.

وذكر أن هناك تصورات امنية واستراتيجية، وتقطيع القطاع لمجموعات وإقامة مناطق عازلة، بجانب وجود سلطة فلسطينية على الأرض.

وأشار إلى أن مصر مستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات المتعددة، ووقف إطلاق النار هو ما سيرتب إمكانية التعامل مع ما سيتم.