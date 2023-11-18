المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نحقق في الأوضاع داخل فلسطين

أعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت إحالة من خمس دول، هي جنوب أفريقيا، بنجلاديش، بوليفيا، جزر القمر، وجيبوتي، بشأن الوضع في دولة فلسطين.

وقال كريم خان المدعي العام في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إنه تلقي الإحالة، ونجري حاليًا تحقيقًا في الوضع في دولة فلسطين.

الحرب على غزة

بدأ تحقيق المدعي العام بشأن الحالة في فلسطين في 3 مارس 2021، الذي يشمل السلوك الذي قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا للمحكمة.

التحقيقات مستمرة في المحكمة الجنائية الدولية

وأكد كريم خان إن التحقيقات مستمرة وتمتد لتشمل تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023، مضيفًا أنه وفقا لنظام روما الأساسي يتمتع مكتبه بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف وفيما يتعلق بمواطني الدول الأطراف.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية أنه وعند بداية ولايته في يونيو 2021، شكل ولأول مرة فريقًا متخصصًا لتعزيز التحقيق فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين.