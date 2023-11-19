«القاهرة الإخبارية»: 100 آلية عسكرية وجرافات إسرائيلية اقتحمت جنين فجرا

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ 100 آلية عسكرية وعدد من الجرافات اقتحمت جنين فجر اليوم، لافتة إلى أنّ اعتداءات الاحتلال تهدف لتهجير الفلسطينيين من الضفة.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في وقت سابق، «حرب الإبادة الجماعية» التي يتعرض لها قطاع غزة وما تركه من مجازر وآلاف الشهداء وبينهم الأطفال والنساء.

وأدانت الوزارة وفقا لوكالة وفا، الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار فرض الحصار على الضفة الغربية وجميع مناطقها، فضلا عن الاعتقالات المكثفة يوميا.

وحذّرت الوزراة من خطورة التصعيد وشدة القصف على مناطق القطاع وتزايد أعداد الشهداء والجرحى والمصابين من المدنيين، فضلا عن ضحايا الاجتياح البري والتوغلات شرق القرارة جنوب خان يونس، واستهداف المدارس وقصف المنازل والمنشآت والمساجد جنوب القطاع.

وتابعت الوزارة أنّ كل ما يفعله الاحتلال إعلان صريح وواضح عن بدء مرحلة جديدة من الحرب البربرية، استكمالا للمخطط الإسرائيلي الهادف إلى ممارسة ضغوط عسكرية بشعة لتهجير المدنيين الفلسطينيين ودفعهم النزوح من الجنوب إلى أقصى الجنوب.