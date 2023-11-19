«قصور الثقافة» تجري البروفات النهائية لحفل مشروع «ابدأ حلمك» في الخارجة

يشهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عمرو البسيوني، حفل تخرج مشروع «ابدأ حلمك» لشباب الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد غدا، ولمدة 3 أيام، ضمن الاحتفاء بالمحافظة عاصمة للثقافة المصرية للعام 2023.

ويقام حفل تخرج دفعة مشروع «ابدأ حلمك» لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل مسرح سينما هيبس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ الوداي الجديد اللواء محمد الزملوط.

وتجهز الهيئة حاليا الاستعدادت النهائية لحفل الخارجة على مسرح هيب، وأقيمت البروفات النهائية على العرض المسرحي المصاحب لحفل الختام بعنوان «صورة» استعدادا لتقديم مشروع تخرج دفعة شباب المسرحيين بالوادي الجديد.

مشروع «ابدأ حلمك»

«ابدأ حلمك» أحد أهم المشروعات الفنية لوزارة الثقافة، ويهدف اكتشاف وإعداد الممثل الشامل من خلال التدريب على كافة الفنون المسرحية، ويسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.