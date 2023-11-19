7 نصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس السيئ.. احذروا الوقوف تحت «البلكونة»

وجهت وزارة التنمية المحلية عدة نصائح للمواطنين لتفادي مخاطر وتقلبات الطقس، وذلك مع إعلانها رفع درجة الاستعداد في بعض المحافظات، تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، وتضمنت الإرشادات الآتي:

إرشادات للمواطنين

- عدم القيادة خلال فترة هطول الأمطار

- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر بالشوارع لسحب مياه الأمطار.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومترا.

- الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد بين المركبات.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم وضع السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

تعطيل الدراسة

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة التنمية المحلية تعطيل الدراسة في محافظتي الإسكندرية ومطروح بقرار من المحافظين بسبب حالة الطقس حرصا على سلامة الطلاب، واتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، كما أعلنت محافظة كفرالشيخ توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس، وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة بسبب حالة الطقس.