حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. إزالة تعديات على 626 ألف فدان

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 11 وحتى 17 نوفمبر الجاري، ومن أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 11 نوفمبر

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإدراج ورشتى عمل لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات بالأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة

وشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الأسبوع الرابع عشر من خطته التدريبية الحالية 2023/2024 تنفيذ 4 دورات تدريبية هي دورة قانون الإعلانات، ودورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بالإضافة إلى استمرار دورتي الـTOT، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي

كما شارك وزير التنمية المحلية في زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة الفيوم، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لتفقد سير المشروعات الخدمية والتنموية ودفع العمل بها

الأحد 12 نوفمبر

استقبل وزير التنمية المحلية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعرض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية والخدمية التي تهم مواطني مطروح في مختلف المجالات.

كما استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاثة.

الاثنين 13 نوفمبر

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس جمال جباري القائم بأعمال سفير اليمن والأستاذ محمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين بالدقي، واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال تفقدهما لأجنحة العارضين من الشركات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المشتركة في المعرض عن أحدث الطرق في التغليف والتعبئة وكذلك اساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل وكذلك مبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات .

الثلاثاء 14 نوفمبر

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعين مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية، حيث شهد الاجتماع الأول بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة استعراض مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) ، كما شهد الاجتماع الثاني برئاسة اللواء هشام آمنة والدكتورة ياسمين فؤاد استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة ومتابعة عقود عمل شركتي «ارتقاء» الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، و«انفيروماستر»، للخدمات البيئة وتدوير المخلفات المكلفتين للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة .

الأربعاء 15 نوفمبر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات، ومراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة لها، ومتابعة جاهزية محطات الرفع ومراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وأيضا متابعة موقف الاستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول، وتم استعراض الحالة الفنية للمعدات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بإجمالى 565 معدة تتنوع بين ( حفارات - لوادر - أوناش - بلدوزارات - قلابات - كساحات - صنادل وغيرها ) .

وتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية ونجحت المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 14 نوفمبر الجاري في إزالة 1374 مخالفة مباني على مساحة حوالي 335 ألف متر مربع وإزالة 10777 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 626 ألف فدان.

الخميس 16 نوفمبر

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للمنتدي الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ لسنة 2023 والذي يعقد بالصين ويقام تحت عنوان "إدارة الطوارئ السلامة والوقاية أولاً"، وبحضور نائب رئيس وزراء الصين وعدد من وزراء الطوارئ والرعاية الاجتماعية ومواجهة الكوارث في عدد من دول العالم وكبار المسئولين الصينيين وعلى رأسهم وانج شيانج شى وزير وزارة إدارة الطوارئ وعدد من الخبراء والمسؤولين بدول العالم ورؤساء الوكالات الوطنية والسلامة العامة ومدير منظمة العمل الدولية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .

الجمعة 17 نوفمبر

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين على أرض المحافظة.