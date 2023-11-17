وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ دمياط لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين على أرض المحافظة.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

وفى بداية الاجتماع تابع اللواء هشام آمنة جهود محافظة دمياط في حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت في نهاية أكتوبر الماضي، وما تم إزالته من تعديات حتى الآن وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون .

ووجه وزير التنمية المحلية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

حملات الأجهزة التنفيذية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى متابعتها علي مدار اليوم جهود حملات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات إنفاذ القانون في تنفيذ التكليفات الرئاسية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم، حيث نفذت مراكز المحافظة المختلفة إزالات عدد من حالات التعدي المستهدفة، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين جميع الجهات بالمحافظة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

خفض أسعار السلع

وشهد الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار والتي تم اطلاقها في 14 أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر، حيث أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وطالب اللواء هشام آمنة علي ضرورة الاستمرار في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية للتصدي لمحاولات احتكار السلع والمضاربة في أسعارها .

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذا تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باستعداد كل المعدات المستخدمة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتعاون جميع المديريات الخدمية في هذا الشأن .

كما تناول اللقاء كذلك متابعة جهود محافظة دمياط فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين مستوى النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية، وآلية العمل بالمنظومة لتحقيق المعالجة المتكاملة، وإزالة أية تراكمات يومية للمخلفات، للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة الجديد ونسب تنفيذ المشروع وتطوير كورنيش النيل ومشروع مدخل مدينة دمياط ومشروع ممشي اللسان، وأكد آمنة أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعميم المركز على جميع المحافظات، موجهاً بضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة خلال التنفيذ، وذلك لإنشاء مبنى حكومى متكامل وتجهيزه كمبنى أخضر ذكى وفقًا لعدد من المعايير البيئية والسلامة .

واختتم وزير التنمية المحلية اللقاء مع محافظ دمياط بمتابعة موقف تنفيذ بعض المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري 2023-2024، وجهود المحافظة لإزالة أي معوقات قد تبطئ معدلات التنفيذ في كل القطاعات المختلفة و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و رفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة.

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة متابعةالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لاستفادة مواطني دمياط من تلك المشروعات.