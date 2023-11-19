زلزال يضرب جزر سانتا كروز بالمحيط الهادئ بقوة 5.7 درجة

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، جزر سانتا كروز بالمحيط الهادئ صباح اليوم، على عمق 61 كيلومترا، وفق بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط عبر موقعه الإلكتروني.

وأوضح الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ بؤرة زلزال ضرب جزر سانتا كروز التابعة لجزر سليمان، بالمحيط الهادي، وقعت على مسافة 614 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من بورت فيلا عاصمة فانواتو الواقعة جنوب المحيط الهادئ، وعلى مسافة 192 كيلومترا شمال غرب قرية سولا.

هزة تضرب على مسافة 190 كيلومترا شمال غرب سولا

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت على مسافة 190 كيلومترا شمال غرب سولا بعمق 73 كيلومترا، ونشرت الهيئة صورا أظهرت بؤرة الهزة الأرضية.