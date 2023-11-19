 وصول ثاني شحنات الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا

وصلت الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من إسبانيا، واشتملت الشحنة على دواء الجلوبيولين المناعي الذي يعالج أمراض نقص المناعة الأولية والثانوية، ودواء فاكتور 8 لاضطرابات النزيف الذاتي «هيموفيليا»، إضافة إلى دواء الألبومين البشري الذي يستخدم في الطوارئ والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم المنظومة الطبية، وفق أحدث ما وصل إليه العلم في مجال الرعاية الصحية والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما، وفي إطار التعاون الوثيق بين شركة «جريفولز إيجيبت»، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وشركة جريفولز الإسبانية، الرائدة بمجال مشتقات البلازما.

وجار إرسال كميات متزايدة من البلازما المصرية التي يتم تجميعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة «جريفولز إيجيبت»، والبالغ عددها 9 من إجمالي 20 مركزا على مستوى الجمهورية، تخضع جميعها لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة.

وأكد اللواء طبيب مجدي أمين مبارك، رئيس مجلس إدارة «جريفولز إيجيبت»، أنّه من المتوقع وصول شحنات من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية بصفة متتالية، ما يؤكد الحرص على الإمداد المستمر لهذه الأدوية الأساسية والتي تساعد على تعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر، علما بأنّ عملية إرسال البلازما للخارج وإعادتها كمنتجات دوائية نهائية إلى مصر تتم بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء وتشغيل المصنع الجاري إنشاءه بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.