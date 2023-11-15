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الرئيس السيسي يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسي

كتب:

محمد أبو عمرة
02:40 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، سيباستيان لوكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن وزير القوات المسلحة الفرنسي نقل للرئيس تحيات وتقدير نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيدًا بعلاقات التعاون المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، ومعربًا عن الحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها، لاسيما على صعيد التعاون العسكري، كما جرى استعراض سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلاً عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.