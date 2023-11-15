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عاجل.. القوات المسلحة: تنظيم معرض «إيديكس 2023» في ديسمبر

كتب:

محمد مجدي
09:58 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

أعلنت القوات المسلحة، عن تنظيم مصر للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، الملتقى الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم، في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووصفت القوات المسلحة، في برومو نشرته على القناة الرسمية لها على موقع «يوتيوب»، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، بأنه حدث عسكري استثنائي على أرض مصر.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.