انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد.. رئيس الشعبة يوضح السبب

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-11-2023، في السوق المحلية وبورصة الدواجن بنحو جنيهين في الكيلو الواحد للدواجن الحمراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 64 جنيهًا تسليم أرض المزرعة لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلو، وفق الأسعار التي تم تحديدها من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» انخفاضًا ملحوظًا حيث وصلت إلى 85 جنيها في المزارع بدلا من 87 جنيها بانخفاض جنيهين في الكيلو، لتباع للمستهلك بين 90 و115 جنيهات للكيلو.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الحالية شهدت انخفاض بسيط في الأسعار خاصة الدواجن الحمراء نتيجة انخفاض الاقبال على الدواجن من قبل المواطنين على هذه الأنواع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سوق العرض والطلب يتحكم بشكل كبير في الأسعار فكلما انخفض الطلب وزاد المعروض ينخفض السعر والعكس صحيح.