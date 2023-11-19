رصد سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في إسرائيل.. نوع شرس يسبب الوفاة

ذكرت صحيفة «جيروزاليم» بوست الأمريكية، في تقرير قبل ساعات، أنه جرى رصد حالة إصابة بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور داخل إسرائيل، وهي سلالة ظهرت بالأساس في هولندا.

ويأتي ظهور السلالة الجديدة من أنفلونزا الطيور في وقت تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ42 على التوالي، موقعة آلاف الشهداء الفلسطينيين وأضعافهم بين جرحى ومصابين، وسط تعنت كذلك من تل أبيب في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

المتحور الجديد من أنفلونزا الطيور مثل سابقيه

ولفتت الصحيفة إلى أن الحالة التي عثر عليها جرى التعرف عليها في وسط إسرائيل1 نوفمبر، وظهرات بين البط البري، لتكون بذلك الحالة الرابعة التي ترصد مصابة بفيروس أنفلونزا الطيور هذا الموسم في دولة الاحتلال بصفة عامة.

ويشبه المتحور الجديد الذي ظهر في إسرائيل نظيره الذي ينتشر في أوروبا والأمريكتين منذ عام 2021، ولكنه يتضمن نسخة جديدة من الجينات الموجودة في الفيروس، نتيجة اختلاط الفيروس مع نسخة منخفضة العدوى من أنفلونزا الطيور.

وأشار التقرير إلى أنه جرى رصد النوع الجديد في العديد من البط البري والأوز النافق الذي جرى العثور عليه في هولندا منذ نوفمبر، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت المتحور أو السلالة الجديدة تمثل تغيرا في القدرة المرضية، وقابلية الانتقال والشدة، وما إلى ذلك.

انتشار أنفلونزا الطيور في الأمريكتين وأوروبا

ولفتت صحيفة «جيروزاليم بوست» إلى أن اكتشاف المتحور الجديد يأتي مع استمرار انتشار إنفلونزا الطيور عبر الأمريكتين وأوروبا ومواقع أخرى حول العالم في تفشي عالمي استمر دون توقف تقريبًا منذ عام 2021، وأثر الفيروس على عشرات الملايين من الطيور وآلاف من الطيور الثدييات في جميع أنحاء العالم.

وفي كندا، أشارت جنيفر بروفينشر، عالمة الأبحاث في قسم علم السموم البيئية وصحة الحياة البرية التابع للبيئة وتغير المناخ في كندا، إلى تفشي أنفلونزا الطيور المستمر في البلاد، وقالت إن هذا النوع من فيروس H5N1 على وجه التحديد هو نوع مختلف عن الأنواع السابقة التي تمت مواجهتها، ولفتت إلى الفيروس تسبب في وفيات واسعة النطاق.