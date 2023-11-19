أمين عام «التحرير الفلسطينية»: ننسق مع عدة دول عربية لوقف إطلاق النار بغزة

قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إنه يتم التنسيق مع العديد من الدول العربية لتنفيذ آليات من أجل وقف الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل مع الدول العربية من أجل وقف مستدام لإطلاق النار وإدخال الوقود إلى قطاع غزة.. الولايات المتحدة الشريك الأساسي في العدوان الإسرائيلي على غزة».

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعملية «طوفان الأقصى» من الجانب الفلسطيني و«السيوف الحديدية» من الجانب الإسرائيلي، نجحت الفصائل الفلسطينية في استهداف عشرات الضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد قتلى الجيش منذ الهجوم البري إلى 51 قتيلًا، بينما منذ العدوان في السابع من أكتوبر إلى 371 قتيلًا، بحسب آخر إحصائية أعلنها جيش الدفاع.

وكان آخر ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن قتلاه، كان نائب قائد سرية بالكتيبة 202 من سلاح المظليين بالمعارك المستمرة في قطاع غزة.