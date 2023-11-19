ماذا يعني وصف «الصحة العالمية» لمستشفى الشفاء في غزة بـ«منطقة موت»؟

أكثر من 40 يوما مرت على الحرب الطاحنة في قطاع غزة، استهدفت خلالها قوات الاحتلال أماكن التجمعات المدنية، حتى المستشفيات وأماكن الإيواء، كانت مستشفى الشفاء، الصرح الطبي الأكبر في غزة، صاحبة النصيب الأكبر من الاعتداءات المتكررة وتحوّل إلى هدف عسكري وحاصروه بالدبابات لأيام عدة، بزعم وجود مقر للفصائل الفلسطينية بالطابق الأسفل للمستشفى.

كيف تحولت مستشفى الشفاء إلى منطقة موت؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء مستشفى الشفاء في غزة، الذي وصفته بأنه أصبح «منطقة موت» تسعى خلالها للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين واللاجئين والموظفين وعائلاتهم، حيث إن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون عالقين في المستشفى، حسبما أفادت وكالة الأنباء العالمية رويترز.

انقذوا مستشفى الشفاء

وبعد تكرار الاحتلال هجماته على مسشتفى الشفاء في غزة، تصدر هاشتاج «أنقذوا مستشفى الشفاء» قائمة الأعلى تداولا عبر منصة «إكس» عقب اقتحامه، وندّد مستخدمو الموقع بالممارسات التي يجريها الاحتلال ضد المستشفى الذي يؤوي الآلاف من المرضى والنازحين والكوادر الطبية دون تفرقة.

تاريخ مستشفى الشفاء ضد الاحتلال

مستشفى الشفاء، الصرح الطبي الأكبر في غزة تحوّل منذ عام 2007 إلى رمز ومكان نضال ومقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث استضاف كثيرا مؤتمرات صحية لتحسين الوضع الصحي في القطاع، إضافة إلى الشراكات القوية المبرمة بينه وبين المنظمات الدولية والصحية، وتحوّل في الحرب الحالية في غزة إلى مركز للمؤتمرات الصحفية وإدلاء البيانات للإعلام العالمي.

الصحفي والمراسل أسامة الدحدوح، ابن مدينة غزة، وصف الوضع الآن من محيط مستشفى الشفاء لـ«الوطن» بأنه أصبحت ساحة المستشفى خالية تماما، عكس الأيام الماضية كان يحتمي في ساحتها العشرات من الأسر النازحين، أما الآن وبعد أن انقطعت مظاهر الحياة كالماء والكهرباء وتكرر استهداف الاحتلال لها نزح الأهالي منها بحثًا عن مكان آخر للاحتماء به.

وتابع الدحدوح في وصف الوضع من محيط مستشفى الشفاء أمس، بأنه سارت العائلات النازحة على عربات يجرها حمار أو حصان في طريقهم باحثين عن مكان إيواء آخر لهم، خاصة مع انخفاض درجة حرارة الجو لم يعد في الإمكان المبيت في أماكن ساحات مفتوحة، حسب تعبيره.

مصطلح «منطقة موت» الذي وصفت به منظمة الصحة العالمية مستشفى الشفاء في غزة، فسره الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، أحمد الأحمد لـ«الوطن» بأنه أصبح منطقة مستهدفة من الاحتلال وجميع من بها معرضون للموت في أي لحظة، حيث تم استجواب مرضى ونازحين وأفراد من الطواقم الطبية وتفتيشهم وتكرار الاستهداف، حسب وصفه.