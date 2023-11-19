قصور الثقافة تصدر «الأحمر والأسود» لـ«ستندال» ضمن سلسلة آفاق عالمية

صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب «الأحمر والأسود» للروائي الفرنسي هنري بيل «ستندال»، وترجمة عبد الحميد الدواخلي.

أوضاع المجتمع الفرنسي في القرن التاسع عشر

يعد الكتاب رواية نفسية تاريخية من روائع الأدب الفرنسي وتقع في جزئين، وتصور الظروف الاجتماعية للمجتمع الفرنسي في القرن التاسع عشر، حيث الفساد والجشع والملل، من خلال تحليل حياة شاب يحاول الارتقاء اجتماعيا إبّان الثورة، ولكنه يُعدم لتنتهي حياته سريعا في منتصف العشرينيات.

وعن عنوان الكتاب، استعان الكاتب باللون الأحمر للتعبير عن الصراع العسكري، بينما استخدم اللون الأسود للتعبير عن الصراع الديني وهو لون ثوب الرهبان.

والمعروف إن «ستندال» اسم مستعار من بلدة ألمانية صغيرة، تسمّى به الكاتب الفرنسي الكبير هنري بيل، نظرا لتميز كتاباته الأدبية بالدقة البالغة عن غيره من الأدباء في تلك الفترة.

سلسلة آفاق عالمية

والكتاب صدر ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الكاتب الحسيني عمران، في سلسلة «آفاق عالمية» التي تعني بنشر الأعمال المترجمة إلى اللغة العربية في الأدب والنقد والفكر من مختلف اللغات، وتصدر برئاسة تحرير الدكتور أنور إبراهيم، مدير التحرير جمال المراغي، سكرتير التحرير مها عبد الرازق، غلاف العدد وسام سامي.