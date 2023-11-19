تحرير 15 محضرا وتحصيل 42 ألف جنيه غرامات فورية في حملات بالإسكندرية

شنت أجهزة حي وسط الإسكندرية، برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة على شوارع وأسواق الحي لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ورفع الإشغالات والتعديات على الطرق، وتم ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر.

حملة مكبرة على الأسواق

وقالت رئيس حي وسط الإسكندرية عزة سعد، إن الحملة شملت شارع محرم بك، وطريق كارفور والطريق السريع، وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات كالتالي:

ضبط مخالفات في الحملة

- التحفظ على 215 حالة من الإشغالات المتنوعة و230 علبة من سجائر مجهولة المصدر و127 من المنتجات منتهية الصلاحية.

- تحرير 15 محضرا و18 إنذارا وتحصيل مبلغ 42 ألف جنيه غرامة فورية.

- المرور على عدد من الصيدليات للتأكد من الالتزام بتصاريح مزاولة المهنة، وكذلك تم المرور على عدد من المطاعم للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، وجار استكمال الأعمال لضبط الأسواق بالشارع السكندري.