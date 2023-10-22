إزالة مخالفات بناء في عقار بحي وسط الإسكندرية

أكدت عزة سعد رئيس حي وسط بالإسكندرية، إزالة أعمال بناء مخالفة في عقار بمنطقة أمبروزو، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لأعمال البناء المخالف في مهدها، حفاظا على أرواح المواطنين.

إزالة أعمال بناء مخالف

وأوضحت رئيس حي وسط، أن إدارة المتابعة الميدانية، بالتعاون مع وحدة التدخل السريع، وإدارة المباني والمشروعات، قامت بإزالة حوائط وشدة سلم بالدور السابع علوي، حيث تم رصد المخالفة من خلال المتابعة الميدانية والمستمرة بنطاق الحي، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب والرخام بالعقار الكائن بشارع ابن تومارت بمنطقة أمبروزو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الحصول على ترخيص بناء

وقالت إن الحملات مستمرة بشكل دوري ومفاجئ بجميع مناطق الحي، للتصدي لظاهرة البناء المخالف بالإسكندرية بشكل عام، وفي حي وسط بشكل خاص، ولن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون، كما لن يسمح بأي مخالفات بنطاق الحي، وعلى من يرغب في البناء الحصول على الترخيص اللازم حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية وإزالة المخالفة، مما يعرضه لخسائر مادية.