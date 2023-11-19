«إعلامي الوزراء»: تنفيذ 1135 مشروعًا صحيًا منذ 2014 حتى الآن

استعرض تقرير معلوماتي صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، أبرز المشروعات الصحية، لافتًا إلى أنه تم وجار تنفيذ 1135 مشروعًا لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بقطاع الصحة بتكلفة 98.5 مليار جنيه، حيث زاد إجمالي عدد المستشفيات بنسبة 19.5%، لتسجل 2000 مستشفى عام 2023 مقارنة بـ 1673 مستشفى عام 2014.

زيادة عدد الحضانات

يأتي ذلك فيما زاد عدد الحضانات بنسبة 30.8%، لتسجل 3729 حضانة عام 2023 مقارنة بـ 2850 حضانة عام 2014، بينما ذاد عدد مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 120.2%، لتسجل 753 مركزًا عام 2023 مقارنة بـ 342 مركزًا عام 2014.

وحدات ومراكز الرعاية الأولية

وأضاف التقرير أنه تم زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية بنسبة 17.8%، لتسجل 5426 وحدة ومركزًا عام 2023 مقارنة بـ 4607 وحدات ومراكز عام 2014، في حين زادت وحدات تمركز الإسعاف بنسبة 58.6%، لتسجل 1715 وحدة عام 2023 مقارنة بـ 1081 وحدة عام 2014.

وتناول التقرير الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تهدف إلى تحسين صحة جميع المواطنين من خلال تغطية صحية تأمينية شاملة في إطار العدالة والجودة، ويتم تنفيذها من خلال 6 مراحل، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بالمنظومة بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء)، بتكلفة بلغت 51.2 مليار جنيه.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح التقرير أهم الإنجازات التي حققتها المنظومة حتى الآن، حيث تم تسجيل 6 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى، وتم إجراء أكثر من 450 ألف عملية جراحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في كافة التخصصات الجراحية، بالإضافة إلى تقديم منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى نحو أكثر من 31 مليون خدمة طبية وعلاجية، ويتم تقديم أكثر من 3000 حزمة طبية وعلاجية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وذكر التقرير أبرز الخدمات الطبية التي تقدمها المنظومة لأول مرة، وهي عمليات القلب المفتوح، وجراحات ويبل لاستئصال أورام البنكرياس، وجراحات زرع القرنية والقسطرة القلبية والمخية، وإصلاح تشوهات واعوجاج العمود الفقري.