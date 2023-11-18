عادل عدوي: الرئيس السيسي كان دائم الحديث عن قطاع الصحة وإعادة هيكلته 

أكد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، أن الجلسات مع الرئيس السيسي فيها التزام وإنصات جيد جدًا.

وقال خلال لقائه ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: كان هناك جلسات نقاشية متعددة، وكان يسود هذه الجلسات الهدوء وقدر كبير من الإنصات من المسؤول الأول، وكان يسمع الفني والمتخصص ثم يصدم من أمامه أن معلوماته دقيقة تنم عن دراسة، فكانت الجلسات مع الرئيس السيسي فيها التزام وإنصات جيد جدًا، وكان يدخل في أدق التفاصيل التي تعكس اهتمامه بالموضوع وتعكس رغبته الحقيقية في إدارة الموضوع بطريقة محكمة والوصول إلى النجاح فيه، وكان ذلك يطمئن المسئول لأنه لا توجد فجوة مع الرئيس فكان يعطي أذنا صاغية ومناقشة وقرارا طبقًا للمعطيات المطروحة.

إعادة هيكلة النظام الصحي

وأضاف: كان قطاع الصحة بأكمله يحتاج لإعادة هيكلة وكان ذلك في ذهن الرئيس وأنه لابد أن يتمتع المصريون بنظام صحي، وكانت الإمكانيات محدودة في 2014 وكان يردد أنه لا يجب أن نغفل ضرورة إعادة هيكلة النظام الصحي الموجود وكان هذا هو محور الاهتمام وكان كفكرة عامة وفلسفة عامة للملف الصحي، وكان يشدد على توفير احتياجات العاملين في القطاع الصحي وتخفيف معاناة المرضى ومعدلات انتشار الأمراض.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج الشاهد، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.