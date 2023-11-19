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«القاهرة الإخبارية»: الإعلام الإسرائيلي يكشف نية نتنياهو توسيع نطاق وحدود حرب غزة

كتب:

منتصر سليمان
12:36 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
إحدى مستشفيات قطاع غزة

إحدى مستشفيات قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ حكومة نتنياهو تنوي توسيع نطاق وحدود الحرب، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعملية «طوفان الأقصى» من الجانب الفلسطيني و«السيوف الحديدية» من الجانب الإسرائيلي، نجحت الفصائل الفلسطينية في استهداف عشرات الضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد قتلى الجيش منذ الهجوم البري إلى 51 قتيلًا، بينما منذ العدوان في السابع من أكتوبر إلى 371 قتيلًا، بحسب آخر إحصائية أعلنها جيش الدفاع.

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