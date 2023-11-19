«مياه الأقصر»: سداد فواتير العداد مسبق الدفع أثناء العطلات الرسمية

أصدر اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، تعليماته بضرورة التيسير على المواطنين وتقديم تسهيلات سداد الفواتير للعداد مسبق الدفع بمراكز خدمة العملاء على مدار اليوم، واستمرار تقديم الخدمة بأيام العطلات الرسمية وعطلة الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

اتباع قواعد السلامة

جاء ذلك من خلال جولته التفقدية لمراكز خدمة العملاء بإدارات الأقصر وأرمنت جنوب الأقصر، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة الصناعية، إذ أوصى بأهمية اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية للعمال والفنيين في محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، وذلك حفاظاً عليهم وعلى حياتهم الأسرية.

مشروع محطة مياه الهنادي جنوب الأقصر

وكان وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، زار مشروع مياه الهنادي، الذي يعد أضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد بتكلفة 22 مليون دولار والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية العام الحالي 2023 طبقا للمخط الزمني المعد.