ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأسبوع

شهدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية جلسة اليوم خلال افتتاح جلسات الأسبوع، ارتفاعا جماعيا للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 24558 نقطة.

وبحسب بيانات البورصة فإنّ مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» سجل صعودا بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 29739 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة.

وتابعت البيانات أنّ هناك ارتفاعا في مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 4897 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 7215 نقطة.