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ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأسبوع

كتب:

وليد عبد السلام
11:44 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية جلسة اليوم خلال افتتاح جلسات الأسبوع، ارتفاعا جماعيا للمؤشرات، حيث ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 24558 نقطة.

وبحسب بيانات البورصة فإنّ مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» سجل صعودا بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 29739 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة. 

وتابعت البيانات أنّ هناك ارتفاعا في مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 4897 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 7215 نقطة.

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