البورصة المصرية تحقق مكاسب بقيمة 16 مليار جنيه في جلسة آخر الأسبوع

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 16-11-2023 ارتفاعا جماعيا في ختام التعاملات، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383.27 نقطة، وسط مكاسب سوقية بلغت قيمتها 16 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.97% عند مستوى 4865.72 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

ومن ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.10%، عند مستوى 7159.64 نقطة.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 19.8 مليار جنيه، عبر التداول على 1.8 مليار سهم، وتنفيذ 110 ألف و687 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 16 مليار جنيه في ختام التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.684 تريليون جنيه.

نشاط تداولات البورصة المصرية

وتشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، حيث حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

البورصة ترتفع بأكثر من 67% منذ بداية العام الجاري

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة بلغت 67% منذ بداية العام الجاري، حيث بدأت هذا العام عند مستوى 11500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 24 ألفا و383 نقطة، وهو مستوى تاريخي بالنسبة للبورصة المصرية.