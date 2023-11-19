«المهندسين» تكشف على مصير خريجي المعاهد غير الحاصلة على شهادة الجودة

في قرار جديد اتخذه المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بشأن قيد خريجي المعاهد الهندسية، والذي أعلن فيه عن أسماء 13 معاهدا فقط هم من حصلوا على شهادة جودة التعليم والاعتماد وهم الذين سيقيد خريجيها في النقابة، ليبقى السؤال، ما مصير خريجي باقي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على الجودة حتى الآن؟ وهو ما أجاب عنه المهندس أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة.

وقال رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين أعلن مجموعة من أسماء المعاهد التي حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بأنها سيتم قيد خريجيها في نقابة المهندسين باعتباره شرط من شروط القيد، موضحًا أن قرار المجلس الأعلى للجامعات على حصول المعاهد على شهادة الجودة والاعتماد يأتي لضبط جودة التعليم ولكنه ليس شرطا من قبل الأعلى للجامعات القيد بالنقابة.

وعن مصير خريجي المعاهد التي لم تحصل على شهادة الجودة والاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات حتى تعترف بها النقابة، قال حشيش: «ستظل تلك النقطة خلافيه بين النقابة والمجلس الأعلى للجامعات والمعاهد الهندسية، كما أنه لن تعقد النقابة اختبارات للخريجين كما اقترح البعض حتى يتم قيدهم، بعد اعتراض وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات على هذه الاختبارات التي تم طرحها كمقترح من قبل النقابة».

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة بنقابة المهندسين، أن قرار النقيب بإلزام المعاهد الهندسية بالحصول على شهادة الجودة والاعتماد ليس من صلاحيات النقابة، ولا يوجد سند قانوني له، وبه عوار قانوني، وفي حال رفع أي خريج من خريجي المعاهد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات دعوى قضائية على النقابة سيتم قيده في النقابة.

قيد خريجي المعاهد الهندسية بنقابة المهندسين

وكانت نقابة المهندسين أعلنت أنه لن تقيد نقابة المهندسين خريجى المعاهد الهندسية، اعتبارًا من 31 أكتوبر المقبل، ما لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للحصول على شهادة الهيئة، وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها، كما تم منح مهلة تنتهي في 29 فبراير المقبل، لرفع الملفات كاملة، ومستوفاة، ومقبولة، ومستكملة لمتطلبات الهيئة.