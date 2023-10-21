نقابة المهندسين تتزين بعلمي مصر وفلسطين

تزينت نقابة المهندسين المصرية، صباح اليوم، بعلمي مصر وفلسطين، لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني أثناء الأزمة الحالية التي تتعرض لها دولة فلسطين، والاعتداءات التي يشهدها قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

اجتماع لدعم الشعب الفلسطيني

وأعلن المجلس الأعلى لنقابة المهندسين عقد جلسة طارئة عصر اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من دعم نقابة المهندسين المصرية للقضية، وذلك للتأكيد على تأييد وتضامن النقابة مع الفلسطينيين في مواجهة جرائم الاحتلال، وتضامنًا مع صموده.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع اليوم لبحث سبل دعم الشعب والقضية الفلسطينية، وكذلك التأكيد على رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ودعم قرارات القيادة السياسية في هذا الشأن.

إدانة جرائم الاحتلال

وكانت أدانت نقابة المهندسين المصرية بأشد العبارات مجزرة الاحتلال الصهيوني التي استهدفت المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما نجم عنه سقوط مئات الشهداء من الأبرياء العُزل والجرحى والنساء والأطفال الفلسطينيين، مؤكدة أن استهداف المستشفيات بالقصف وقتل الجرحى والمدنيين العزل يعتبر جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، وما تقوم به قوات الاحتلال.