أوكرانيا تعلن حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق، بينها سومي وتشرنيهيف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية، نقلا عن الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

كييف لا تريد الخروج عن فلك الجمهوريين

وفي 5 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية فقدت منذ 4 يونيو الماضي، أكثر من 90 ألف شخص، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي تعليق على زيارة أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأخيرة إلى واشنطن، قال سفيرا أوكرانيا عمل في وقت سابق للحكومة الأوكرانية في الولايات المتحدة، يدعى فاليري تشالي، إن سلطات بلاده، اصطدمت بأسوأ وضع ممكن، خلال حسابها لمختلف سيناريوهات حصولها على المساعدات العسكرية من واشنطن، مضيفا إن كييف، لا تريد الخروج عن فلك مصالح الجمهوريين، حتى لا تفقد الدعم.

منع كييف من الانضمام للاتحاد الأوروبي

وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن أوكرانيا بعيدة للغاية عن الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي»، مشددا خلال مؤتمر «حزب فيدس» على منع «كييف»من الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي» سيكون أحد أهم أولويات حكومته، في الأشهر المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إلى أن السياسة الأمريكية مضطربة بسبب الأزمة الأوكرانية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يستغلها رئيس البلاد السابق دونالد ترامب بمهارة.