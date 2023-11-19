«الحرية المصري» بالمنيا يطلق حملة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

أطلقت أمانة حزب الحرية، بمحافظة المنيا، برئاسة رجاء عطية، أمين المحافظة، حملة خاصة للتوعية بالانتخابات الرئاسية 2024، في إطار دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسى وضمن فعاليات حملة «مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار».

تحديات كبيرة

وقال «عطية»، إن الحملة تجوب من شمال وجنوب المحافظة مركز وقرية ونجع، متابعا «نعمل بجهد واخلاص نتيجة إلى قناعتنا وعقيدتنا الراسخة لحب الوطن ودعمنا الخالص للمرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تتحمله المنطقة من مخاطر كبيرة بل للعالم أجمع»، مشيرا إلى أنه لايصلح أن يتعامل مع هذه الاحداث أو يتحدث باسم مصر إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن هناك مخاطر كبيرة تهدد المنطقة بأكملها.

لقاءات توعية داخل المقاهي

وأضاف أمين محافظة المنيا، أن الحزب قام بعمل لقاءات توعية داخل المقاهي والكافتيريات، وداخل المواصلات العامة والأسواق، وأصحاب المحلات والمطاعم وكذلك من خلال طباعة نبذة صغيرة بها كل ما يهم القارئ والمواطن.

وتابع، «الحزب سينظم لجانا شعبية لمحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تنافسية، وندعم مرشحنا الرئاسي من خلال اللافتات والإعلانات الدعائية بكل صورها داخل المحافظة»

وأكد أمين الحزب، أن محافظة المنيا تتمتع بالتعداد السكاني وزيادة نسبة الشباب، وأن بداية الحملة ستكون من مركز مغاغة في محافظة المنيا، مشيرا إلى أن هناك سيارة نصف نقل تجوب الشوارع قاصدة كل يوم قرية وعزبة ونجع لمخاطبة المواطنين وحثهم على الذهاب إلى مقراتهم الانتخابية وممارسة حق الاقتراع عند صناديق الانتخابات.