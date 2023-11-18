«التنسيقية» تلتقي حزبي المؤتمر والحركة الوطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتالية، حزب المؤتمر، وحزب الحركة الوطنية المصرية، والاتحاد العام لعمال مصر، ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع إلى تطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024-2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي لطرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات، أهمها دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة التحديات والتغلب عليها.

الاستماع لجميع الأطراف والتوجهات

يذكر أنّ التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لجميع الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.