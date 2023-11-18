رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التنسيقية» تلتقي حزبي المؤتمر والحركة الوطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد أيمن سالم
03:19 م | السبت 18 نوفمبر 2023
لقاء التنسيقية بالأحزاب

لقاء التنسيقية بالأحزاب

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار أيام متتالية، حزب المؤتمر، وحزب الحركة الوطنية المصرية، والاتحاد العام لعمال مصر، ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع إلى تطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024-2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي لطرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات، أهمها دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة التحديات والتغلب عليها.

الاستماع لجميع الأطراف والتوجهات

يذكر أنّ التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لجميع الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

اقرأ المزيد:

نائبة التنسيقية تلتقي أعضاء «الثقافي المصري الأمريكي» لبحث المشاركة في الانتخابات

عضو التنسيقية: مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية واجب وطني والتزام دستوري

«التنسيقية» تعقد مؤتمرا لتوعية طلاب جامعة حلوان للمشاركة في انتخابات الرئاسة

«التنسيقية» تنظم صالون «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية في الانتخابات الرئاسية»

«حماة الوطن» يجتمع مع وفد من «التنسيقية» لمناقشة عدة ملفات.. أبرزها دعم غزة
بقلم محمد أيمن سالم